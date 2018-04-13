Более 3,7 тыс. га новых лесов посадят белорусы за "Неделю леса"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,7 тыс. га новых лесов посадят белорусы за время добровольной акции "Неделя леса-2018", которая пройдет с 14 до 21 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Акция приурочена к Году малой родины и посвящена восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей. В течение ближайших семи дней белорусы смогут помочь лесхозам в создании лесных культур, уборке мусора и захламленности, а также благоустройстве мест массового отдыха. Принять участие в акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения страны обеспечат добровольцев необходимым инвентарем и посадочным материалом. Для нынешней кампании лесхозы страны подготовили более 17 млн штук посадочного материала, с помощью которого будут созданы новые леса на площади свыше 3,7 тыс. га.

"Белорусы охотно присоединяются к кампании. Многие собираются принять участие в акции целыми семьями. Также мероприятие активно поддерживают представители бизнеса, общественных объединений, средств массовой информации, органов государственного управления, контролирующих ведомств, депутатский корпус и другие", - рассказали в пресс-службе.

Акция начнется в ГЛХУ "Логойский лесхоз". Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и министр внутренних дел Игорь Шуневич вместе с курсантами МВД и студентами лесохозяйственного факультета БГТУ высадят сотни деревьев. Сотрудники центрального аппарата Минлесхоза будут трудиться в ГЛХУ "Слуцкий лесхоз", который в прошлом году столкнулся с усыханием сосновых насаждений. В целом работа будет организована на 1,3 тыс. объектах.

Акция "Неделя леса" в этом году пройдет в 11-й раз. С каждым годом участие в мероприятии принимает все большее количество белорусов. В 2016 году акцию поддержали 81 тыс. человек, в 2017-м - 82,5 тыс.-0-