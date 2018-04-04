Более 6,5 млн электронных рецептов уже выписано в Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выписанных электронных рецептов в Беларуси уже превышает 6,5 млн, сообщил сегодня журналистам главный терапевт Министерства здравоохранения Александр Вербовиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный терапевт Минздрава отметил, что число выписанных электронных рецептов растет даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. "Более чем в два раза ежегодно наращивается", - добавил он.

Александр Вербовников рассказал, что внедрение электронного рецепта - это один из этапов информатизации системы здравоохранения. В Беларуси, подчеркнул специалист, стремятся к полной информатизации рабочего места врача.

Электронные рецепты в белорусских поликлиниках начали выдавать в 2016 году. Получить пластиковую карту можно в регистратуре поликлиники по месту обслуживания. Для этого необходимо при себе иметь паспорт, а также подписать форму информированного согласия пациента об использовании пластиковой карты для медицинского обслуживания. Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.

Стратегия развития информационного общества до 2022 года предусматривает, что к 2020 году доля медицинской документации, представленной в электронном виде, должна достигнуть 100%. Система предусматривает постепенную замену бумажных рецептов пластиковыми картами, на которые будут заноситься все назначения врача. В аптеке, отсканировав штрих-код на карте, увидят весь перечень необходимых лекарств. В перспективе в электронный вид повсеместно переведут и амбулаторную карту. Внедрение новых технологий позволит увеличить скорость обслуживания пациентов, сократить очереди, уменьшить бумажный документооборот.-0-