26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% белорусских семей платят за электричество по льготным тарифам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В январе-ноябре 82,3% абонентов (семей) из числа оплативших (на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии) не превысили льготных объемов электропотребления. Таким образом, всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам.

За 11 месяцев потребителям отпущено электрической и тепловой энергии на Br7 млрд 543,8 млн, уровень оплаты составил 98,9%.

Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 декабря (с учетом предыдущих долгов) составила Br951,5 млн.

Организациями коммунальной формы собственности за январь-ноябрь 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию обеспечен только по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 98,4%, по Витебской - 90,5%, по Гомельской - 89,9%, по Гродненской - 97%, по Минской - 83,9%, по Могилевской - 94,3%.-0-