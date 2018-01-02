2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 человек за два месяца поддержали программу ЮНИСЕФ и Приорбанка "Семья каждому ребенку", сообщили БЕЛТА в коммуникационном агентстве PRCI.

"Сегодня в Беларуси 4,7 тыс. детей с инвалидностью живут в интернатах. У большинства из них есть семьи, которые хотят сами заботиться о своем ребенке, но по разным причинам не могут делать это самостоятельно. Проект "Семья каждому ребенку" направлен на то, чтобы вернуть детей домой к своим родным и помочь тем семьям, которые уже воспитывают ребенка с инвалидностью", - пояснили в агентстве.

Помочь изменить жизнь детей с инвалидностью в интернатах может каждый. Внести свой вклад можно с помощью сайта UNICEF, платежно-справочных терминалов, мобильного и интернет-банкинга ОАО "Приорбанк". "Нам важна любая сумма. На сегодня вклад в совместную программу ЮНИСЕФ и Проиорбанка сделали уже более 800 человек. Из них 40% жертвовали 2 или более раз. Сделать благотворительный взнос можно онлайн, в банкоматах, мобильном и интернет-банкинге, а также оформить подписку - ежемесячный платеж. Культура регулярных благотворительных взносов еще довольно нова для Беларуси, но это очень просто", - подчеркнули в агентстве. Подписаться можно на любую сумму от Br1. Деньги автоматически будут списываться с карточки каждый месяц.

Как отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар, ЮНИСЕФ верит, что каждый ребенок должен расти в семье. "В интернатах делается все возможное, чтобы дети не испытывали трудностей в решении бытовых потребностей, доступе к медицинской помощи. Но там они изолированы от общества и, что самое главное, от своих родителей, от их ежедневной поддержки, заботы и любви. Если есть родители, которым надо всего лишь помочь, и если есть дети, которые хотят вернуться домой, то почему мы не можем объединить наши силы и сделать все, чтобы они могли жить вместе?" - заявил он.

По словам председателя правления Приорбанка Сергея Костюченко, весь коллектив банка чувствует ответственность за успешность этого проекта. "Я уверен, что инициатива найдет отклик не только у наших сотрудников и клиентов, но и у всех белорусов. Цель у проекта не из простых, но решая постепенно точечные задачи, мы сможем изменить систему", - констатировал он.

В 2018 году программа "Семья каждому ребенку" начнется с реализации инициативы по пилотированию услуги качественного и регулярного кейс-менеджмента в семьях, воспитывающих детей с инвалидностью, и организации сопровождаемого проживания для детей в ГУ "Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития". Опыт работы в этом учреждении будет использоваться в других домах-интернатах. Кроме того, будут организованы тренинги для сотрудников интернатов, начнется обучение специалистов, которые будут сопровождать ребенка с инвалидностью по жизни.-0-