Более 880 фур ожидают въезда в Литву

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 880 грузовиков ожидают на границе въезда в Литву. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 24 марта, на белорусско-литовской границе находятся более 880 фур. В пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 350 машин, в "Привалке" - более 180, в "Беняконях" - свыше 170, в пункте "Котловка" - более 180.

Въезда в Латвией ожидают более 610 большегрузов: в пунктах пропуска "Урбаны" - более 300 , в "Григоровщине" - более 310.

На границе с Польшей не такие большие очереди, наибольшее количество грузовиков в пункте пропуска "Брузги" - более 90. На границе с Украиной очередей нет.-0-