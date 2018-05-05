Более 90 нарушителей выявлено в лесном фонде Беларуси с начала года с помощью фото- и видеокамер

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 нарушителей выявлено в лесном фонде Беларуси с начала текущего года с помощью камер фото- и видеофиксации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"С начала года с помощью средств фото- и видеофиксации были привлечены к ответственности 94 нарушителя, это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Чаще всего отмечается несанкционированный выброс мусора, нарушение порядка использования лесосечного фонда", - рассказали в пресс-службе.

Всего на вооружении у лесохозяйственных учреждений 526 камер фото- и видеофиксации. Их начали использовать в 2015 году, перенимая финский метод по предупреждению и выявлению нарушений законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, природоохранного законодательства. В настоящее время камеры фото- и видеофиксации есть в каждом лесхозе страны. В целях организации эффективной работы по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами, районными отделами внутренних дел точки их расположения регулярно меняются. При этом обязательным условием применения средств фото- и видеофиксации является уведомление граждан о наличии таких средств - установлены аншлаги "Ведется видеонаблюдение".

Министерство лесного хозяйства призывает граждан бережно относиться к лесному фонду и напоминает, что фото- и видеозаписи в случае признания их доказательствами приобщаются к делу об административном правонарушении и остаются при нем в течение всего срока хранения. Информация, зафиксированная средствами фото- и видеофиксации, не относящаяся к делу об административном правонарушении, незамедлительно удаляется.-0-