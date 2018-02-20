Более Br95 млн из республиканского инновационного фонда в 2018 году потратят на НИОКР

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br95 млн из республиканского централизованного инновационного фонда в 2018 году потратят на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №135 от 16 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Постановлением определены распорядители средств фонда, направляемых на финансирование данных работ.

Предусмотрено, что распорядителем наибольшего объема средств из общей суммы является Национальная академия наук - Br61,7 млн. В числе распорядителей средств названы министерства здравоохранения, образования, архитектуры и строительства, лесного хозяйства, обороны, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, спорта и туризма, концерны "Белгоспищепром", "Белнефтехим".-0-