"Большая бард-рыбалка" идет на рекорд: пойман сом более 40 кг

28 июля, Быховский район /Корр. БЕЛТА/. Николай Шепетов из Бобруйска установил рекорд праздника "Большая бард-рыбалка" в Быховском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Участник рыболовных соревнований продемонстрировал удивительный улов - сома, который потянул на 42,5 кг. По словам бессменного судьи соревнований Андрея Коврижкина, на данный момент это рекорд. До сих пор самой крупной рыбой, пойманной на бард-рыбалке, был сом в 12,5 кг.

"Достал его примерно в 10 утра. Я понимал, что при такой погоде поймать другую рыбу шансов меньше. Поэтому закинул одну удочку, но основной упор все же сделал на сома - повесил живца и работал квоком (приманка, удары которой по воде привлекают сома). И вот результат", - сказал счастливый рыбак.

Николай Шепетов родом из этих мест и хотя живет в Бобруйске, часто рыбачит на малой родине. Он может похвастаться даже более завидным уловом из этих мест. "В прошлом году словил сома на 54 кг, но не на бард-рыбалке. Участвую в соревновании впервые, раньше как-то стеснялся", - признался Николай.

IX Международный музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рыбалка" проходит 27-29 июля на берегу Чигиринского водохранилища. Одним из главных его событий являются рыболовные соревнования. В этом году в них участвуют 18 человек, в том числе 5 - в личном зачете, остальные - в составе команд.-0-

Фото Олега Фойницкого