Бороться с терроризмом в цифровую эпоху предлагается с помощью искусственного интеллекта

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", которая проходит 9-10 октября в Минске, обсуждалось использование возможностей искусственного интеллекта в этой сфере. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на полях мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть потенциал в работе с искусственным интеллектом, который тоже может использоваться в контртерроризме", - сказал Олег Кравченко. По его словам, этот вопрос среди прочих обсуждался на конференции.

Белорусские специалисты, выступая на мероприятии, предложили сконцентрировать усилия на сотрудничестве в информационно-коммуникационной сфере. По их мнению, в борьбе с терроризмом необходимо использовать преимущества интернета.

Участники конференции сошлись во мнении, что противостоять терроризму, в том числе в информационном пространстве, можно только при интенсификации международного сотрудничества. "Все соглашаются, несмотря на некоторые разногласия, что нужно выполнять международные конвенции, развивать международную правовую базу, чтобы эффективно противостоять этому относительно новому измерению терроризма", - констатировал он.

Олег Кравченко также отметил, что страны не могут эффективно бороться с терроризмом без полноценного сотрудничества с частными компаниями и гражданским обществом. "Это должны быть общие усилия, направленные на то, чтобы противостоять попыткам вербовки, радикализации, распространения этих вредоносных идей", - убежден Олег Кравченко.-0-