БРСМ дает старт патриотической акции "За любимую Беларусь!"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт акции "За любимую Беларусь!", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

Символ акции - красно-зеленое сердечко. Ее мероприятия проводятся в течение года и посвящены различным знаковым событиям в общественно-политической жизни страны, республиканским праздникам, дням города. Не остаются без внимания и популярные в молодежной среде День студента, День всех влюбленных.

По традиции во время акции состоятся марафоны добрых дел, благотворительные эстафеты, трудовые десанты, молодежные форумы, флешмобы, круглые столы, семинары, викторины, творческие конкурсы, конференции, встречи, диалоги поколений, митинги у памятников и мемориалов воинской славы, концертные программы, творческие фестивали.

"Главная задача проекта – формирование у молодежи патриотизма, гражданского самосознания, общечеловеческих ценностей, уважения к традициям, истории и культуре народа, расширение сферы общения молодежи", - отметили в пресс-службе БРСМ. К участию в акции общественное объединение призывает всех, кто молод и энергичен, в чьем сердце живет любовь к родной стране и вера в то, что его доброта и забота нужны людям.-0-