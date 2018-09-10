БРСМ планирует привлечь молодых пап к активным занятиям спортом с детьми

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи планирует привлечь молодых пап к активным занятиям спортом с детьми, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

По ее словам, с такой инициативой в свое время выступила гомельская молодежь, которая первой реализовала в регионе проект по активному участию пап в воспитании детей. "Суть республиканского молодежного семейного проекта "ПапаЗал" - предоставить отцам возможность для занятий спортом со своими детьми в выходной день или вечернее время на базе школы. Спортивный зал - идеальное место для такого активного отдыха. Дети и папы вместе играют в футбол, подтягиваются на турнике, лазают по шведской стенке. Другими словами, отцы включены в воспитание и выступают примером здорового образа жизни для своих детей. "ПапаЗалы" востребованы у детей и взрослых, и уже этой осенью мы планируем запустить проект по всей Беларуси", - рассказала Александра Гончарова.

Сейчас такие залы работают в Калинковичах, Петрикове, Бресте и Могилеве. "Молодежную инициативу поддержали и за пределами страны - в России и Украине. "ПапаЗалы" запущены уже в Тольятти и Киеве. Таким образом, вместе мы решаем многие проблемы, которые возникают перед молодыми семьями в период дошкольного воспитания детей. А еще занятия спортом для молодых семей - отличная возможность популяризации здорового образа жизни, института семьи и отцовства, прекрасный инструмент взаимодействия семьи и школы", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Еще один проект, который получит развитие в Беларуси уже в этом году, - "Дворовые игры". Это тоже инициатива гомельской молодежи, ее уже поддержали в Калинковичах. "Это возможность оторвать детей от гаджетов и привлечь их к участию в чемпионатах футбольных коробок, турнирах по фрисби, стритболу", - подчеркнула Александра Гончарова.-0-