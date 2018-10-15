БССР заложила основу современной белорусской государственности - Гигин

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БССР заложила основу современной белорусской государственности, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин по итогам круглого стола "Создание БССР и его роль в формировании современного образа белорусского государства".

"БССР заложила основу современной белорусской государственности, потому что были реально созданные и государственные институты, и законодательство. В рамках СССР Советская Белоруссия была полноценным государством со своими органами власти, научными институтами, системой высшего образования, качественного здравоохранения, развитой сферой культуры, спорта. Наконец, была обрисована национальная государственная территория. Мы не должны забывать, что БССР стала страной - учредительницей ООН, настолько далеко заходило ее международное признание. Без БССР не было бы Республики Беларусь, которая сегодня является независимым суверенным государством. Советский период, конечно, противоречивый, как и многие другие периоды в нашей многовековой истории. Но на свою историю необходимо смотреть широко открытыми глазами", - сказал Вадим Гигин.

Шеф-редактор журнала "Однако. Евразия" Семен Уралов подчеркнул, что БССР - это один из союзных базисов. "Союзная государственность была высоко самоорганизованной, был обеспечен абсолютный порядок в государстве. Понимание того, что все мы выходцы из союзного проекта, снимает огромное количество конфликтов. И эта наша союзная идентичность, которая была заложена в предыдущем проекте, продолжает сохраняться в нынешнем союзном проекте. Это позволяет нам быть самими собой, и за это надо держаться, бороться и, самое главное, развивать в дальнейшем", - отметил он.

По мнению Семена Уралова, новые поколения не до конца понимают роль БССР в формировании современного белорусского государства. "Нам необходимо в новых форматах, с новыми подходами, без излишней политизации объяснять молодежи важность этого государственного образования и его роль в последующих процессах", - считает он.-0-