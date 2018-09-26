БСЖ дал старт республиканскому конкурсу "Женское дело"

26 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин совместно с Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" дал старт новому проекту - республиканскому конкурсу "Женское дело", направленному на раскрытие женского потенциала в развитии предпринимательства и самозанятости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в БСЖ.

Основные задачи конкурса - популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии женщин, формирование позитивного образа женского предпринимательства как важного фактора социально-экономического развития страны. Участниками конкурса могут стать женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью, занятые в руководстве малым и средним бизнесом, осуществляющие творческую (ремесленническую) деятельность в формате самозанятости.

Победители и лауреаты конкурса будут определены в номинациях "Промышленное и аграрное производство", "Культура", "Социальное предпринимательство", "Сфера услуг", "Медицина", "Образование", "Туризм и агроэкотуризм", "Ремесленничество", "Ландшафтный дизайн".

Во время проведения конкурса с 24 сентября этого года по 30 апреля 2019 года для участников будут организованы обучающие семинары, мастер-классы, выставки, видеопрезентации. На базе Республиканской конфедерации предпринимательства состоятся обучающие семинары по созданию и продвижению брендов.-0-