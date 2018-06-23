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БСЖ инициирует проведение республиканского Форума матерей в 2019 году

Общество 23.06.2018 | 16:13

23 июня, Молодечно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин инициирует проведение республиканского Форума матерей в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Идея организации такого мероприятия прозвучала во время выездного заседания правления БСЖ, которое 23 июня проходило в Молодечно под руководством председателя БСЖ, заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной. Участницы большое внимание уделили темам укрепления семейных ценностей и духовности.

Руководитель Минской областной организации БСЖ Светлана Сороко рассказала о проводимых в регионе акциях и проектах, которые способствуют популяризации семьи и материнства. Она констатировала, что реализация таких инициатив имеет положительный результат. В области созданы школы материнства, многодетных матерей, организуется чествование семей при рождении детей. В числе эффективных отмечены творческий проект для молодежи "Время жить", проекты "Лучшая многодетная семья года", "Самая дружная семья избирателей", "Музей матери", "Асоба эпохі", "Женщина-легенда", а также благотворительная акция "Все краски жизни для тебя". Кстати, лучшей районной организацией по результатам республиканского конкурса БСЖ является Солигорская, представляющая Минскую область.

При обсуждении перспектив этой деятельности возникла идея проработать возможность организации республиканского Форума матерей. Опыт проведения подобного мероприятия есть у Минской городской организации БСЖ, которую возглавляет Жанна Романович. Каким будет формат республиканского Форума матерей, БСЖ определит уже в этом году с тем, чтобы провести его в 2019-м.

Во время выездного заседания затрагивалась тема развития молодежной составляющей в работе Белорусского союза женщин. О вопросах производственной деятельности и организации условий отдыха речь шла при посещении Молодечненского молочного комбината.

Представители БСЖ приняли участие в открытии художественного пленэра "Молодечно Art-2018", посвященного Году малой родины, с участием художников из Беларуси, России, Китая, Украины, Литвы и Индии. Мероприятие состоялось во Дворце культуры, где работали интерактивные тематические площадки. Они были посвящены роли женщины в современном обществе, семейной тематике, клубным объединениям. Выставки и презентации отражали повседневную работу женских организаций Молодечно и Минской области.-0-

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дети, семья, форумы, Щеткина
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