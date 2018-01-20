БЖД на мартовские праздники назначит дополнительные поезда в сообщении с Россией

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на мартовские праздники в сообщении с Россией предусмотрела назначение дополнительных поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С 7 по 11 марта будет курсировать поезд №132/131 Брест-Москва, с 6 по 11 марта - поезда №78/77 Гродно-Москва и №249/250 Минск-Санкт-Петербург.

В настоящее время в сообщении Беларусь-Россия билеты можно купить за 60 суток до отправления поезда. "Белорусская железная дорога предлагает заранее спланировать поездки в Россию на мартовские праздники. Данная услуга продажи билетов действует как при отправлении поездов из Беларуси в Россию, так и при следовании в обратном направлении", - отметили в пресс-центре.

Приобрести проездные документы за 60 суток можно на все поезда в сообщении с Россией, кроме поездов №302/301 Минск-Адлер, №389/390 Минск-Анапа и №149/150 Минск-Минеральные воды.

При проезде организованных групп пассажиров сохраняются скидки: 20% от общей стоимости проезда группы от 10 до 24 человек и 30% от общей стоимости проезда группы 25 человек и более, оплативших проезд взрослых пассажиров. При определении численности состава группы, двое детей, оплативших проезд по детскому тарифу, считаются за одного взрослого.

Кроме того, сохраняется и применение скидок: до 20% - в зависимости от сроков приобретения проездных документов для купейных вагонов и вагонов СВ (кроме поездов: №2/1 и №26/25 сообщением Минск-Москва); 10% - при проезде пассажира на боковых местах в плацкартном вагоне; 10% - скидка при одновременном оформлении проездных документов "туда и обратно" при проезде в вагонах СВ и купейных вагонах на поезда №26/25 Минск-Москва, №39/40 Полоцк-Москва, №56/55 Гомель-Могилев-Москва, №66/65 Минск-Мурманск, №76/75 Гомель-Москва, №78/77 Гродно-Москва, №83/84 Гомель-Санкт-Петербург, №96/95 Брест-Москва, №132/131 Брест-Москва.

С информацией о стоимости проезда и условиями применения скидок можно ознакомиться на официальном сайте белорусской магистрали, а также в справочных службах и билетных кассах.-0-