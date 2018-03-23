БЖД назначила дополнительные поезда на время больших апрельских выходных

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные поезда будут курсировать в апреле по Белорусской железной дороге, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с переносами в апреле рабочих дней Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению потребности в перевозках пассажиров. Назначены дополнительные поезда межрегиональных линий, которые свяжут столицу с областными центрами, а также крупными городами", - пояснили в пресс-центре.

Так, в период больших апрельских выходных, связанных с Радуницей, с 14 по 18 апреля будут курсировать дополнительные поезда в сообщении Минск - Гомель - Минск, Минск - Брест - Минск, Минск - Витебск - Минск и Минск - Пинск - Минск. Также в расписании учтен перенос выходных в конце месяца: 28 и 29 апреля назначены дополнительные поезда, которые свяжут столицу с Брестом, Витебском, Гомелем и Пинском.

Кроме того, с 27 по 29 апреля по территории Беларуси транзитом будут курсировать дополнительные международные поезда №559 Адлер - Калининград, №239 Санкт-Петербург - Брянск, №221 Москва - Брест и №222 Брест - Смоленск.-0-