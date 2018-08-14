БЖД не будет принимать плату за билеты через систему "Расчет" в ночь на 15 августа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет принимать плату за билеты в ночь на 15 августа. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

"С 23.30 14 августа до 6.00 15 августа в системе продажи проездных документов через интернет будет закрыта возможность их оплаты через платежные системы интернет-банкинг ОАО "АСБ Беларусбанк" и "Расчет" (АИС ЕРИП) в связи с полученной от СООО "Белорусские облачные технологии" информацией о возможных перерывах при передаче данных", - говорится в сообщении.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-