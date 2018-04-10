БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 11 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет утром 11 апреля. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

С 09.00 до 10.00 11 апреля система продажи проездных документов через интернет будет недоступна в связи с проведением плановых технических работ.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-