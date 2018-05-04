БЖД предлагает летние маршруты на курорты Черного, Азовского и Балтийского морей

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в новом туристическом сезоне расширяет возможности проезда пассажиров до курортов Черного, Азовского и Балтийского морей, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В дополнение к уже существующим маршрутам в направлении Адлера, Анапы, Минеральных вод, Одессы, с 1 июня по 21 сентября возобновляет свое ежедневное курсирование поезд международных линий №100/99 Минск-Новоалексеевка с прицепной группой беспересадочных вагонов до Бердянска.

Поезд №94/93 Минск-Одесса с прицепной группой беспересадочных вагонов Барановичи-Минск-Херсон в летний период будет курсировать ежедневно.

Также с 10 июня по 7 сентября Белорусская железная дорога предлагает пассажирам маршрут к болгарскому побережью Черного моря Минск-Варна через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Поезд будет отправляться из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября в 17.38 и прибывать в Варну в 10.30 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября. Из Варны поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября в 18.45 и прибывать в Минск 14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября в 11.09.

На Балтийское побережье можно добраться поездом Минск-Рига с пересадкой в Риге до Юрмалы. Поезд отправляется из Минска по нечетным числам в 20.38, прибытие в Ригу - 08.28; из Риги по четным числам в 20.00, прибытие в Минск - 07.50.

Также доехать до Балтийского моря можно ежедневно поездом №805/806, а по выходным дням дополнительным поездом №801/802 Минск-Вильнюс с пересадкой в Вильнюсе до Паланги.

Кроме того, с 1 июня по 29 сентября продлен маршрут следования поезда №371/372 Могилев-Львов до Трускавца. Поезд будет курсировать через день отправлением по нечетным числам из Могилева и по четным числам из Трускавца. Из Могилева поезд будет отправляться в 15.40, Минска - в 19.43, Барановичей - в 22.35 и прибывать в Трускавец на следующие сутки в 13.20. Из Трускавца поезд будет отправляться в 15.00 и прибывать на следующие сутки в Барановичи в 6.33, Минск - 9.21, Могилев - 13.25. До Львова и обратно поезд следует действующим расписанием.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону справочной службы 105.-0-