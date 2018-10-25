БЖД предупреждает об изменениях в движении поездов из-за наводнения в Краснодарском крае

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает об изменениях в движении поездов из-за наводнения в Краснодарском крае России, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение поездов на Северо-Кавказской железной дороге, в том числе поездов международных линий №302/301 Минск-Адлер-Минск формирования БЖД, которые отправились 23 и 25 октября в 12.15 из Минска. 25 и 27 октября эти поезда должны были прибыть в Адлер в 13.17 и отправиться из Адлера в 17.05 соответственно.

В настоящее время поезд №302 Минск-Адлер отправлением из Минска 23 октября находится на станции Энем-2. Российские железные дороги принимают меры по доставке пассажиров другими видами транспорта до станций назначения.

В период с 25 по 28 октября продажа проездных документов на поезда №302/301 Минск-Адлер-Минск, а также на поезда №359/360 Калининград-Адлер формирования РЖД будет осуществляться до станции Ростов.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в расписании движения поездов.

Более подробную информацию можно узнать в железнодорожных кассах, по телефону справочной службы 105, а также на сайте БЖД.-0-