БЖД проведет Единый день пассажира 28 декабря

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога проведет Единый день пассажира 28 декабря. Соответствующая информация размещена на официальном сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

"Главной целью мероприятия является изучение мнения потребителей транспортных услуг, обеспечение обратной связи с пассажирами. Мероприятие пройдет на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Орше с 14.00 до 17.00. В проведении Единого дня пассажира примут участие руководители и специалисты управления и отделений дороги, начальники станций и вокзалов", - рассказали в БЖД.

Во время мероприятия пассажиры смогут задавать специалистам белорусской магистрали вопросы устно, а также оставить свои вопросы и пожелания по улучшению транспортного обслуживания письменно.

Общение в данном формате Белорусская железная дорога проводит третий год подряд. В текущем году уже состоялось три Единых дня пассажира с периодичностью раз в квартал.

"Мероприятие получило положительные отзывы от пассажиров. В основном в адрес белорусской магистрали поступают предложения, связанные с расписанием движения пассажирских поездов, а также предложения по совершенствованию работы пассажирского комплекса. Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок. Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать их пожелания и предложения", - подчеркнули в БЖД.-0-