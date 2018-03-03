БЖД во время мартовских праздников будет продавать билеты в Россию и Украину со скидкой

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период мартовских праздников 2018 года Белорусская железная дорога предлагает воспользоваться пассажирам специальным предложением для поездок в Россию и Украину, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Специальное тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда до 10% (в зависимости от станции отправления пассажира) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже при условии их оформления за 3 суток и менее (с учетом даты отправления)", - пояснили в пресс-центре.

Специальное тарифное предложение будет действовать в сообщении с Российской Федерацией на поезда: №1 Москва - Минск отправлением с 8 по 10 марта; №2 Минск - Москва отправлением с 8 по 10 марта; №75 Москва - Гомель отправлением с 8 по 9 марта; №76 Гомель - Москва отправлением с 8 по 9 марта; №77 Москва - Гродно отправлением с 9 по 11 марта; №96 Брест - Москва отправлением 8 марта; №132 Брест - Москва отправлением с 8 по 10 марта.

В сообщении с Украиной скидки будут предлагаться на поезда: №85 Киев - Минск отправлением с 8 по 9 марта; №86 Минск - Киев отправлением 8 марта; №371 Львов - Могилев отправлением 8 марта; №372 Могилев - Львов отправлением 9 марта.

В пресс-центре обратили внимание, что для получения скидки оформлять билеты в сообщении с Украиной необходимо только в кассах БЖД.-0-