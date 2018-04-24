Человеческий потенциал определяет развитие страны - депутат

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человеческий потенциал определяет развитие страны. Такое мнение журналистам высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Ольга Политико, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно или самим осваивать что-то инновационное, или уметь встроиться в технологические цепочки ведущих мировых лидеров. Это очень важно, а для этого в Беларуси есть главное - человеческий потенциал. Не оборудование, не железо определяет развитие страны и не наличие природных ископаемых, а умение это все переработать и выдать продукт с большой добавленной стоимостью", - считает Ольга Политико.

Депутат подчеркнула актуальность вопросов международной политики, которые были затронуты в Послании. "Мы внимательно слушали высказывания Президента о том, как Беларусь позиционирует и будет позиционировать себя на мировой арене", - сказала она. Ольга Политико солидарна с мнением, что сейчас нависла угроза мирному существованию.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству и председатель правления ОО "Белорусский фонд мира" Максим Мисько обратил внимание на высказанную Президентом мысль о том, что идея популяризации белорусского языка не должна стать причиной раскола в обществе. Нельзя противопоставлять друг другу тех людей, которые владеют белорусским языком, и тех, кто его сегодня не знает. "У нас нет каких-либо ограничений в отношении ни тех, ни других людей. Мы даем возможность выбирать и разговаривать на том языке, на котором человек может. В этом отношении поддерживаю главу государства - эта позиция на сплочение, объединение людей", - сказал депутат.

Знание белорусского языка - большое благо, достояние, но оно ни в коем случае не должно стать причиной противостояния людей, считает Максим Мисько. По его мнению, к вопросу популяризации языка надо подходить эволюционно, квалифицированное обучение важно начинать с детских садов.-0-