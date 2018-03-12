Четырем фарморганизациям возместят в 2018 году часть процентов за пользование кредитами

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтическим организациям "Борисовский завод медицинских препаратов", "Минскинтеркапс", "Академфарм" и "Белмедпрепараты" будет возмещена в 2018 году часть процентов за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 марта 2018 года №185, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Названным организациям за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, будет возмещена часть процентов за пользование кредитами в размере 75% ставки по кредитам с возмещением в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка, установленному на дату возмещения.

Речь идет о кредитах, предоставленных для реализации инвестиционных проектов в соответствии с приложением 1 к указу Президента от 16 апреля 2012 года №174 "О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности".

Средства, перечисляемые фармацевтическим организациям на их текущие (расчетные) банковские счета, будут использоваться организациями в 2018 году для пополнения собственных оборотных средств.

Возмещение процентов производится Министерством финансов в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2018 год на указанные цели.

Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство здравоохранения, Национальную академию наук и Министерство финансов.

Постановление принято в соответствии с законом от 31 декабря 2017 года "О республиканском бюджете на 2018 год" и пунктом 2 указа Президента от 16 апреля 2012 года №174 "О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-