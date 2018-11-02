Число белорусско-китайских проектов в научно-технической сфере за два года возросло на треть

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество реализованных совместных белорусско-китайских проектов в 2016-2017 годах возросло на 30% по сравнению с предыдущим двухгодовым циклом. Об этом сообщил на совместном заседании Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, председатель белорусской части комиссии по научно-техническому сотрудничеству Александр Шумилин.
Среди наиболее значимых совместных проектов - разработка нового многоканального высокоточного лазерного генератора изображений, технологии получения графена, технологии плазмохимического синтеза функциональных покрытий. "Научно-техническое сотрудничество является одним из перспективных направлений расширения взаимодействия Беларуси и Китая, а реализация совместных проектов позволит в будущем выйти на создание новых высокотехнологичных производств и предприятий", - сказал Александр Шумилин.
Стратегические проекты вошли в программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы. В настоящее время проводится дополнительный конкурс белорусско-китайских проектов на 2019-2020 годы по следующим направлениям: электроника и информационно-коммуникационные технологии, материаловедение, механика и инженерия, энергоэффективность и энергосбережение, транспортные системы, металлургия, биотехнологии, химия, аграрные технологии.
Во время визита в Китай Александр Шумилин встретился с вице-мэром города Тяньцзинь Инь Хэцзюнем, с которым обсудил перспективы реализации высокотехнологичных проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", в том числе по таким направлениям, как фармацевтика, оптика и беспилотные технологии. Стороны также договорились развивать межвузовское сотрудничество.-0-
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