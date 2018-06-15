15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число практикующих врачей в Беларуси с 2010 года выросло на 26%. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные Национальным статистическим комитетом ко Дню медицинских работников, сообщает БЕЛТА.

Если на конец 2010 года в медицинских учреждениях страны работало 33,3 тыс. врачей, то на 1 января 2018-го - 42 тыс. медиков. Число средних медработников за последние годы также выросло: с 121,8 тыс. в 2010 году до 126,3 тыс. на начало текущего года.

Самыми многочисленными среди практикующих врачей в 2017 году были специалисты терапевтического (18,3 тыс.), хирургического (12,9 тыс.) и педиатрического профиля (4,1 тыс.). Самыми редкими - врач-аудиолог (1 человек) и врач-фониатр (6 человек).

В 2017 году в Беларуси медицинскую помощь населению оказывали 2196 амбулаторно-поликлинических и 622 больничные организации, а также 143 станции скорой (неотложной) медицинской помощи. Показатель обеспеченности населения практикующими врачами - 44 специалиста на 10 тыс. человек.

Подготовку специалистов по профилю "Здравоохранение" ведут 5 учреждений высшего образования и 16 учреждений среднего специального образования. В 2017 году было выпущено 5,5 тыс. специалистов со средним специальным образованием и 3,6 тыс. - с высшим.

Традиционно в третье воскресенье июня в республике отмечается День медицинских работников. В этом году представители здравоохранения будут принимать поздравления 17 июня.-0-