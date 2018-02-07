Что посмотреть в Пхенчхане. Достопримечательности и курорты олимпийского края

Город Пхенчхан стал у всех на слуху, когда получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2018 года, приняв эстафету у Сочи. Однако помимо спортивных мероприятий здесь можно посетить множество достопримечательностей и оценить красоту природы этого края. Кстати, Пхенчхан вошел в список "Рекомендуемые 52 маршрута для посещения в 2016 году" по версии американской газеты New York Times. Предлагаем виртуально "прогуляться" по Пхенчхану и его окрестностям. И даже если вам не удастся посетить его в дни Олимпиады, то вполне можно запланировать в будущем поездку в Республику Корея. Тем более что сейчас обсуждается установление безвизового режима Республики Корея с Беларусью.

Пхенчхан - это город (уезд) в центре провинции Канвондо. Расположен в северо-восточной части Республики Корея у горы Тхэбоксан. Большая часть уезда Пхенчхан находится на высоте 700 м над уровнем моря, что является самой благоприятной высотой для здоровья человека. Лозунг Пхенчхана - "Hapрy 700", что переводится как "Счастливые 700". Основная сфера деятельности местных жителей - туризм и спортивная индустрия. Регион славится своими горами и множеством возможностей для активного отдыха.

Курорт "Альпенсия"

Курорт представляет собой туристический комплекс, где в течение всего года можно наслаждаться живописной природой местности Тэгваллен. Весь комплекс разделен на зоны: площадку для игры в гольф; территорию, где расположены гостиницы, кондоминиумы и аквапарк "Альпенсия Оушен 700" (Alpensia Ocean 700); территорию для занятия зимними видами спорта, которая включает лыжные склоны и трамплины для прыжков различных уровней.

Горнолыжный курорт оснащен шестью склонами, прекрасно подходящими для спуска на сноуборде и для семейного катания на лыжах, также здесь имеется специальный склон для начинающих лыжников, протяженность спуска на котором составляет 1,4 км.

Особый интерес вызывает трамплин для прыжков, предназначенный для соревнований по прыжкам на лыжах во время зимних спортивных событий в 2018 году.

На территории парка открыт музей, посвященный лыжному спорту.

Лыжный курорт при базе отдыха "Феникс парк"

"Феникс парк" считается одним из лучших горнолыжных курортов в Пхенчхане. Он оснащен несколькими склонами, официально одобренными Международной федерацией лыжного спорта. Можно подняться на горную вершину и выбрать для себя наиболее подходящий маршрут для удобного катания.

Лыжники и сноубордисты спускаются вниз с пика Монблан, расположенного на высоте 1,050 м над уровнем моря, наслаждаясь непередаваемыми захватывающими ощущениями. А многочисленные туристы, проживающие на базе отдыха, любуются красотой окружающей природы, горами и долинами.

В 2008 году в "Феникс парке" был открыт аквапарк Blue Canyon, стилизованный под Средиземноморский курорт. Здесь можно прекрасно отдохнуть, вдыхая свежий горный воздух провинции Канвондо и купаясь в чистой насыщенной полезными элементами воде. Blue Canyon делится на открытую и закрытую зоны. В аквапарке можно искупаться в искусственной реке с волнами, прокатиться на водных горках "Апхилл слайд" и опробовать множество других водных аттракционов.

Горнолыжный курорт "Енпхен Резорт"

На горнолыжном курорте "Енпхен Резорт" также развернутся действия зимних спортивных соревнований в Пхенчхане 2018. Курорт оснащен большим количеством склонов, среди которых есть самый длинный в Корее. Поэтому ежегодно сюда приезжает много лыжников и сноубордистов.

С начала весны до осени здесь предоставляются условия для игры в гольф, а на территории комплекса можно насладиться катанием на канатной дороге и другими экстремальными увлечениями по типу горок Mountain Coaster. Этот период идеально подходит для прогулок и поднятия в горы. Особенно рекомендуется доехать до самой вершины горы по канатной дороге и получить удовольствие от пребывания на свежем воздухе.

Горный парк Одэсан

Тем, кто любит альпинизм, горный туризм или прогулки по горным тропам, нужно посетить горный парк Одэсан, в котором расположены знаменитые пики Кенбасан, Пэктоксан, Чанамасан и другие вершины. Всемирный конгресс по охране окружающей среды включил его в перечень охраняемых территорий.

Горный парк Одэсан находится недалеко от города Пхенчхан. Самый высокий пик парка - Пироборн, 1563 м. Его окружают пики поменьше, высотой от 1200 м до 1500 м. Этот горный парк славится также и своим большим лесом, площадь которого составляет свыше 300 кв.км.

В горном парке также находится водопад Курен, который состоит из 9 каскадов, особенно красив он летом, когда тонкие струи водопада превращаются в мощные потоки. Для любителей прогулок в парке есть специальные маршруты. В древние времена в горах Одэсана было множество буддийских храмов, хижин отшельников и монастырей, многие из которых сохранились в парке до сих пор. В парке царит спокойная умиротворяющая атмосфера, располагающая к отдыху от суеты.

В отношении появления названия парка - Одэсан - существует две основные версии. По одной из них слово "Одэсан" означает "горы пяти плато", так как горный массив состоит из пяти крупных плато. Другая версия гласит, что один из известных монахов в эпоху правления в Корее династии Силла отправился в Китай изучать буддийскую науку. Там он жил несколько лет в храме, расположенном у подножья горы, произношение которой на корейский манер звучит как "Одэсан". Вернувшись в Корею и путешествуя по родной стране, попал впервые в эти горы, которые очень сильно напоминали увиденные в Китае вершины. В результате он дал им то же название.

Буддийский храм Вольчжонса в пихтовом лесу

Храм Вольчжонса имеет тысячелетнюю историю. Несмотря на то что дошедшие до настоящего времени постройки были восстановлены в период после Корейской войны, в храме Вольчжонса царит непередаваемые сила и дух в полной гармонии с природой гор Одэсан. Храм является одной из "визитных карточек" горного парка Одэсан.

"Вольчжонса" в переводе означает "монастырь ясной луны". Название такое было дано за особенно красивые ночные виды, когда луна встает над горами, освещая монастырь Вольчжонса.

На территории храма сохранились каменная башня и множество национальных сокровищ, а также буддийский музей храма Вольчжонса. Особый шарм придает ему стоящая перед главным алтарем храма девятиуровневая каменная пагода Пхальгаккучхынсоктхап. После осмотра храма можно совершить прогулку по тропинке среди величественного пихтового леса.

Монастырь Санвонса

Монастырь Санвонса - один из многочисленных монастырей, расположенных в горах Одэсан, построен был в 705 году.

В отличие от всех остальных храмов и монастырей, Санвонса пострадал от войн меньше всего, а потому сохранил свой исторический вид. Расположен монастырь в 8 км выше по дороге от храма Вольчжонса.

У монастыря есть своя легенда. Поднимаясь к Санвонса, у дороги можно увидеть небольшое строение в виде каменного "зонтика". Называется оно Квандэгори (дословно - место, чтобы вешать королевскую одежду). Известный корейский монарх Сечжо однажды посетил Санвонса летом. Разморенный зноем и привлеченный прохладой протекавшей мимо речки, король искупался в потоке, а свои одежды повесил как раз на этот "зонтик". Монарх, говорят, страдал от какого-то кожного заболевания, которое было особенно заметно на теле. Когда он окунался в речке, мимо проходил ребенок. Король сконфузился, застыдившись своего вида, и сказал: "Не говори никому, что видел короля раздетым". В ответ ребенок произнес: "Не говори никому, что всю грязь с тебя смыл Будда". После чего исчез. Выйдя из воды, Сечжо обнаружил, что его кожа стала значительно лучше, а через несколько дней кожная болезнь, которую безуспешно пытались вылечить несколько лет, быстро прошла. Считают, что все это произошло благодаря лечебным свойствам речки монастыря Санвонса.

Перевал Тэгваллен

Перевал считается своего рода полюсом холода страны. Здесь расположено несколько музеев.

Музей буддизма принимает посетителей в уютной долине, которая находится в самом начале пути на перевал. Вокруг музея разбит сад, воплощенный в стиле восточного ландшафтного дизайна.

Музей современных источников энергии размещен непосредственно на перевале, экспозиции посвящены новейшим, экологичным и возобновляемым источникам энергии.

Ферма Самян Тэгваллен и гигантские ветрогенераторы

Ферма Самян является самым крупным пастбищем в Азии (ее еще называют "Корейские Альпы"). Пасущееся на зеленых лугах стадо коров и овец, а также белые ветросиловые электростанции на холмистой возвышенности создают живописную картину, которая привлекает сюда туристов.

Весной расцветают полевые цветы, а летом дует прохладный ветерок, поднимающийся над густорастущими травами. Осенью можно с восхищением наблюдать за красочным листопадом, а зимой любоваться белоснежными природными пейзажами. Каждое время года отличается удивительной красотой.

Поднявшись в ясную погоду от входа на ферму до обзорной площадки, можно увидеть несколько пиков гор Одэсан и море, на котором необыкновенно красивые восходы и закаты.

Корейский ботанический сад

В Корейском ботаническом саду (Korea Botanic Garden), образованном в 1999 году на территории площадью в 105 кв.км, выращивается около 1 300 видов растений. Сад состоит из Внутреннего выставочного зала, Сада трав, Экологического сада, Дубовой дорожки Сингаль и Тематического сада.

Во Внутреннем выставочном зале можно увидеть различные комнатные растения, в Саду трав - горные и полевые цветы с необычным ароматом, а в Тематическом саду растут цветы, в название которых входят имена людей или названия животных. Хороша для пеших прогулок дубовая дорожка Сингаль, которая тянется на 2 км и окружена по бокам азалиями.

При входе в Корейский ботанический сад всем посетителям вместе с входным билетом раздают на память семена цветов, а в магазине сада можно приобрести различные растения. На территории сада работает кафе "Пиан", в котором продаются чай и мороженое. Самым лучшим временем для посещения парка считается период с июня по август.

Центр традиционной корейской кухни и культуры "Чонганвон"

Центр "Чонганвон" был создан для сохранения ценностей традиционной корейской кухни и культуры, их научного исследования и широкого распространения.

В здании, построенном в виде традиционного жилого дома ханок, есть музей корейской кухни, залы для примерки национального наряда ханбок, а также зал для проведения мастер-классов по приготовлению блюд корейской кухни хансик. Также здесь можно посетить ресторан с превосходной традиционной кухней.

Красочные сады, сотни чанов для хранения продуктов, создающие особую атмосферу, производят неизгладимое впечатление на туристов.

Фестиваль имени писателя Ли Хё Сока

Пхенчхан славится и своими фестивалями, которые проводятся в уезде чуть ли не каждый месяц. Тематика самая разнообразная - фестивали снега, картофеля, форели, горных цветов, национальной и буддийской культуры. Осенью в Пхенчхане, когда поля покрываются белоснежными цветами гречихи, проводится Культурный фестиваль имени писателя Ли Хё Сока.

Ли Хё Сок является автором произведения под названием "Когда цвела гречиха", получившего признание в литературных кругах Кореи. В этом произведении умело показана красота природы и человеческая жизнь. Особенно часто встречаются описания природы родного для Ли Хё Сока края Понпхен.

Целью фестиваля является ознакомление туристов с жизнью и творечеством Ли Хё Сока. Во время фестиваля проводятся литературные конкурсы, поэтические выставки, литературная ночь и другие культурные программы. Также можно принять участие в народных играх и научиться готовить традиционные блюда из гречихи.

Гуляя по деревне и наслаждаясь чудными ароматами цветов гречихи, не забудьте заглянуть и в Литературный музей Ли Хё Сока, а также рестораны или кафе.

Хороших вам путешествий!-0-