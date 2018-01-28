Декрет о содействии занятости имеет большое гуманитарное звучание - Давыдько

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №1 "О содействии занятости" имеет большое гуманитарное звучание. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал председатель РОО "Белая Русь" и председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, сообщает БЕЛТА.
Геннадий Давыдько отметил, большое гуманитарное звучание декрета, который обеспечивает соблюдение принципов социальной справедливости. "Белая Русь" также будет участвовать в реализации этого документа, в том числе через общественные приемные, которые работают по всей стране, добавил руководитель РОО.
Он рассказал также о ближайших планах общественного объединения, которое намерено, в частности, усилить свое присутствие в интернет-пространстве. Геннадий Давыдько прокомментировал перспективы преобразования в политическую партию. Он подчеркнул, что "Белая Русь" не исчерпала свои резервы как общественное объединение.
Этот статус имеет большое количество преимуществ, например, в части получения грантов в сфере здравоохранения, экологии и так далее. "Наше объединение отличается тем, что оно ориентировано на активное продвижение государственных интересов. В этом она несколько похожа на партию", - сказал глава РОО. Вместе с тем цель любой партии – это приход к власти, а "Белая Русь" к этому не стремится, подчеркнул Геннадий Давыдько.-0-
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