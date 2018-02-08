Декрет о занятости предусматривает индивидуальный подход к каждому человеку - депутат

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №1 "О содействии занятости" предусматривает индивидуальный подход к каждому человеку. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Специальные комиссии, которые создаются согласно декрету, будут детально рассматривать каждую ситуацию. При необходимости людям предложат переобучение. Еще один вариант трудоустройства - открытие своего дела. "В декрете заложен принцип индивидуального подхода к каждому конкретному человеку, его семье, жизненной ситуации", - подчеркнула Тамара Красовская.

Депутат отметила, что ключевая роль в реализации декрета отводится местным властям. "Самая главная его задача в том, чтобы содействовать занятости людей, мотивировать их к ней", - сказала Тамара Красовская.

В работе комиссий будут задействованы и налоговые органы. Как рассказала журналистам заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко, налоговики будут разъяснять налоговое законодательство, проводить правовой ликбез для желающих стать предпринимателями.

Сегодня в Палате представителей проходит расширенное заседание Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам. Парламентарии и эксперты, которые участвовали в разработке декрета №1, обсуждают меры по его реализации.-0-