Делегация Азербайджана заинтересовалась белорусским опытом проведения судебных исследований

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты в области судебной экспертизы из Азербайджана заинтересовались белорусским опытом проведения судебных медицинских и психиатрических экспертиз. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по итогам визита делегации во главе с начальником Центра судебной экспертизы Минюста Азербайджана Фуадом Джавадовым.

Гости ознакомились с основными направлениями деятельности Госкомитета, экспертным оборудованием и методологическими подходами к проведению экспертиз. Азербайджанских коллег, в частности, заинтересовал опыт проведения судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. В целом они высоко оценили приборную базу и экспертные возможности комитета.

Стороны обменялись мнениями по наиболее перспективным и актуальным направлениям взаимодействия в области судебно-экспертной деятельности, обсудили возможность углубления взаимовыгодного сотрудничества. Не остались без внимания зарубежных гостей вопросы, связанные с подготовкой белорусских экспертов и методическим обеспечением.

До образования ГКСЭ Беларуси профильный центр при Министерстве юстиции Азербайджана сотрудничал с Минюстом Беларуси, с которым в июне 2012 года было заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности. После создания Госкомитета азербайджанские эксперты выразили заинтересованность в установлении контактов с новым экспертным ведомством, и в 2015 году было оформлено правопреемство в рамках Соглашения о сотрудничестве.

Опыт работы единого экспертного ведомства вызывает большой интерес у зарубежных коллег. Только за последние два месяца Госкомитет подписал семь соглашений о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности с экспертными организациями иностранных государств.-0-