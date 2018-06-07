Делегация Беларуси приняла участие в сессии Международной конференции труда

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя делегация Беларуси во главе с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич приняла участие в работе 107-й сессии Международной конференции труда (МКТ), сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Сессия МКТ проходит в Женеве с 28 мая по 8 июня, объединив более 4 тыс. делегатов со всего мира, в том числе из Беларуси. Ирина Костевич и члены правительственной части трехсторонней делегации приняли участие в работе пленарного заседания, посвященного вопросам гендерного равенства в сфере труда, работе Комитета конференции по применению стандартов и панельного совещания по вопросам искоренения опасного детского труда.

На пленарном заседании Ирина Костевич выступила с докладом, в котором отразила меры государственной политики по продвижению принципов достойного труда на современном этапе и созданию благоприятных условий для эффективного участия женщин на рынке труда.

Проведены, в частности, встречи и консультации со специальным советником генерального директора МОТ Кари Тапиолой, председателем группы нанимателей Мтхунзи Мдваба и руководителем Департамента по международным трудовым нормам Корин Варга, на которых обсуждались актуальные вопросы текущего взаимодействия и перспектив сотрудничества с МОТ по линии международной технической помощи.

Фото Минтруда и соцзащиты

Повестка дня 107-й сессии Международной конференции труда включает рассмотрение докладов генерального директора МОТ и председателя Административного совета, предложений по программе и бюджету организации, информации и докладов о применении государствами-членами конвенций и рекомендаций, обсуждение вопросов эффективного сотрудничества в поддержку Целей устойчивого развития, вопросов противодействия насилию и домогательствам в сфере труда, продолжение дискуссии о стратегической цели социального диалога и трипартизма последующей деятельности, рассмотрение вопроса об отмене и изъятии ряда неактуальных конвенций.

Международная конференция труда является главным форумом представителей государств-членов, высшим представительным органом Международной организации труда (МОТ), принимающим наиболее важные решения. При этом учитываются мнения и интересы трех сторон: представителей правительств, нанимателей и работников.

Беларусь является членом МОТ с 1954 года, и ее делегация неизменно принимает участие в работе МКТ.-0-