Делегация Китая ознакомится с учебным процессом в Военной академии Беларуси

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь 10-13 октября посетит военная делегация Китая во главе с помощником начальника управления политической работы Центрального военного совета КНР генерал-майором Ван Липином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Во время визита планируется обсудить возможные направления двухстороннего сотрудничества, ознакомиться с организацией учебного процесса в Военной академии Беларуси. "Также для членов делегации будет проведена культурная программа, в которую войдет посещение Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны и мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", - отметили в военном ведомстве.-0-
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