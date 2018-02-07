Делитесь безлимитным интернетом с друзьями: новые возможности тарифа "Безлимитище"

МТС отменяет оплату "режима модема" для новых абонентов тарифа "Безлимитище", а для существующих снижает стоимость услуги на 50%. Акция стартовала 1 февраля и продлится по 30 апреля.

С декабря 2017-го абоненты тарифа "Безлимитище" могут не только пользоваться бесконечным интернет-трафиком со смартфона или планшета, но и использовать свой гаджет в качестве точки доступа к сети.

Новая акция сделает "режим модема" еще доступнее. Новые абоненты "Безлимитище" смогут первые 90 дней делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами бесплатно без ограничений скорости и объема трафика, а существующие - за 0,25 руб./сут. Плата будет списываться разово, только за те сутки, в которые мобильное устройство было использовано в качестве модема и только при превышении 50 МБ в сутки. Предложение действует с 1 февраля по 30 апреля 2018 года. Подробнее об акции узнаете здесь .

Кроме безлимитного интернет-трафика в распоряжении абонентов популярного тарифа "Безлимитище" - 400 минут на звонки во все сети. Также пользователям тарифного плана доступна услуга "СМАРТ-box", которая позволяет накапливать до 800 минут для звонков во все сети.