День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики в первые дни ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: 1 ноября - День всех святых и 2 ноября - День поминовения усопших (Дзяды).
Почитание мертвых является неотделимой частью истории человечества. Молитвы о душах умерших, празднование дней памяти предков - неотъемлемая часть христианства.
В День всех святых верующие благодарят Бога за дар святости и чтят всех святых - как известных, так и неизвестных, - которые достигли вечной славы и пребывают с Богом на небесах.
День поминовения усопших напоминает о том, что люди должны чтить тех, кто ушел из жизни, и помочь умершим очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут только добрые дела, молитвы и покаяние живущих и помнящих об усопших.
Согласно традиции в этот день принято посещать кладбище и особым образом молиться за умерших.
Все католики должны позаботиться о том, чтобы перед праздниками убрать могилы своих родных и близких, а также заброшенные могилы поблизости. Согласно христианской традиции недопустимо приносить на кладбище еду и спиртные напитки, а также оставлять их на могилах. Достойным воспоминанием об умерших является зажженная на могиле свеча и цветы, а также молитва за упокой души.-0-
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