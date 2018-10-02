Депутаты выступают за сокращение практики заключения под стражу за экономические преступления

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты выступают за сокращение в Беларусь практики заключения под стражу нарушивших закон предпринимателей. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из главных законопроектов осенней сессии он назвал поправки в некоторые кодексы, проект предусматривает декриминализацию экономических преступлений. "Полностью пересматривается 25-я глава Уголовного кодекса. Цель - установить соразмерные санкции при правонарушениях в экономической сфере. Мы хотим, чтобы предприниматели при минимальных нарушениях не заключались под стражу", - сказал депутат. Это снизит негативное влияние на предприятия, которыми они руководят, добавил он.

Предстоит провести большую работу по обновлению норм УК. Однако, как отметил депутат, невозможно закрепить в нем норму о том, что мера пресечения в виде заключения под стражу применяться не будет. Правоприменительная практика показывает, что иногда это необходимо. Но в отношении мелких нарушителей ее нужно менять, убежден Владислав Щепов. Например, уже сейчас по многим статьям КоАП вместо штрафа можно выносить предупреждения. Контролирующие органы такой возможностью пользуются.

Кроме того, депутаты продолжают мониторинг исполнения на местах декрета о развитии предпринимательства. Результаты этой работы лягут в основу изменений нормативной базы.-0-