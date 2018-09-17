Дети из 16 стран отдыхали в этом году в "Зубренке"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети из 16 стран отдыхали в январе-августе текущего года в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор НДЦ "Зубренок" Надежда Онуфриева.

"Наш центр за 8 месяцев принял на оздоровление представителей 16 стран. Сейчас проходит гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны", которая продлится до 1 октября. В ней принимают участие воспитанники специализированных кадетских учебных заведений и военно-патриотических классов учреждений общего среднего образования Беларуси и России: по 252 учащихся из каждой страны, - рассказала Надежда Онуфриева. - В январе мы ждем детей из Сирии. По традиции на зимних каникулах к нам приезжают ребята из России, Литвы, Латвии. Азербайджан в последние годы стал активно интересоваться центром. На днях мы принимали представителей китайской туристической фирмы, которая заинтересована привозить к нам на отдых детей. Прорабатывается вопрос с французской стороной".

Главная задача, которая стоит перед центром, - заинтересовать детей, помочь раскрыться. "Мне кажется, для каждого ребенка важно попасть в атмосферу комфорта, где он успешен, тогда возникает желание приехать сюда еще. И мы организовываем не просто дежурные мероприятия, а речь идет про такие формы работы, которые позволяют ребенку раскрыть все свои лучшие качества, чтобы у него был какой-то душевный отклик на все то, что мы говорим и делаем. И нам удается достучаться до детских сердец", - отметила директор центра.

Кроме того, сейчас около десяти ребят учатся в высших учебных заведениях по направлению центра, чтобы, получив педагогическую профессию, вернуться сюда по распределению. "Все они в свое время участвовали в наших сменах. Теперь приезжают в составе студенческих отрядов и хотят работать в центре. А это и есть результат нашей работы", - подчеркнула Надежда Онуфриева. -0-