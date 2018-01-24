Дети из Сирии посетили Белорусскую АЭС

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую АЭС посетили дети из Сирии, отдыхающие в образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей БелАЭС.
Зарубежные гости посетили информационный центр АЭС в Островце, где ознакомились с макетами атомной станции и ядерного топлива, узнали о системах безопасности современных энергоблоков, а также попробовали сами выработать электроэнергию на велотренажерах.
Экскурсия продолжилась на строительной площадке атомной станции, где ребята посетили учебно-тренировочной центр АЭС. На полномасштабном тренажере блочного щита управления дети узнали, как управлять энергоблоком, понаблюдали за работой персонала.
Группа детей из Сирии с 15 по 29 января отдыхает в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". В программу отдыха сирийских детей включены оздоровительные, спортивные, культурные и спортивно-массовые мероприятия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4394 BYN
|2.437 BYN
|2.44 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.98 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5118 BYN
|3.501 BYN
|3.514 BYN