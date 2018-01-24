Дети из Сирии посетили Белорусскую АЭС

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую АЭС посетили дети из Сирии, отдыхающие в образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Зарубежные гости посетили информационный центр АЭС в Островце, где ознакомились с макетами атомной станции и ядерного топлива, узнали о системах безопасности современных энергоблоков, а также попробовали сами выработать электроэнергию на велотренажерах.

Экскурсия продолжилась на строительной площадке атомной станции, где ребята посетили учебно-тренировочной центр АЭС. На полномасштабном тренажере блочного щита управления дети узнали, как управлять энергоблоком, понаблюдали за работой персонала.

Группа детей из Сирии с 15 по 29 января отдыхает в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". В программу отдыха сирийских детей включены оздоровительные, спортивные, культурные и спортивно-массовые мероприятия.-0-