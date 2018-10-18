Девятовский возглавляет команду Беларуси в международных парламентских играх в Москве

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Национального собрания Беларуси принимает участие в международных парламентских играх в Москве, ее возглавляет заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

На спортивных площадках проходят соревнования по мини-футболу, теннису, настольному теннису, шахматам, бадминтону и бильярду. Программа международных парламентских игр, которые продлятся по 22 октября, предусматривает и официальную часть. Белорусские парламентарии примут участие в круглом столе в Государственной думе, посвященном государственно-частному партнерству в сфере спорта.

Международные парламентские игры - комплексные спортивные соревнования парламентариев из различных стран мира, которые проводятся ежегодно с 2009 года по инициативе комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Целями этого турнира являются укрепление дружбы, пропаганда спорта и здорового образа жизни. Команда Национального собрания Беларуси традиционно принимает участие в играх, показывая хорошие результаты. В 2017 году белорусская сборная заняла второе место в итоговом общекомандном зачете.-0-