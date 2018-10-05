Директор гимназии: сегодня быть учителем - престижно

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня быть учителем - престижно. Такое мнение высказала директор гимназии №24 города Минска Татьяна Лукша во время торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

"У каждого человека есть учитель, благодаря которому свершилась вся его профессиональная деятельность и, возможно, другие достижения. Слушая слова благодарности от детей и родителей, чувствуешь, что профессия педагога уважаема. Особенно это ощущается, когда в гимназию приходят уже педагогами наши бывшие выпускники. Сегодня быть учителем престижно", - подчеркнула Татьяна Лукша.

Директор столичной гимназии рассказала, что в образовании работает более 25 лет, руководит учреждением с 2003 года. "Сегодня меня и всех учителей переполняют только положительные, радостные, яркие эмоции. Я понимаю, что правильно выбрала профессию, я живу ею. Профессия педагога особенная, она круглосуточная. Это та профессия, которая должна быть по зову души и сердца, ее нужно очень любить, потому что это общение с самым дорогим - детьми, ради которых мы живем и работаем. Сегодня было приятно видеть, с какой радостью, какими горящими глазами и улыбкой на лице дети поздравляли своих учителей. Это было действительно искренне", - отметила она.

В Большом театре оперы и балета проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Педагогов с профессиональным праздником поздравили заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. За многолетнюю и добросовестную работу в системе образования учителей наградили орденами, грамотами и благодарностями.-0-