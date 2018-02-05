5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для гостей и участников Евроигр-2019 в Беларуси выпустят карты, путеводители и мини-энциклопедии. Об этом сегодня на итоговой коллегии Министерства информации сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

Мининформ определится с конкретным перечнем печатной продукции в ближайшее время. Она будет выпущена на белорусском, русском и других языках. По словам Василия Жарко, для гостей и участников II Европейских игр будут подготовлены карты-схемы, туристические путеводители, энциклопедические издания небольшого формата.

Василий Жарко на коллегии подвел итоги работы отрасли за 2017 год, отметив положительную динамику ее развития. Он обозначил перед Мининформом ряд задач на 2018 год, в том числе в части контроля за соблюдением СМИ национального законодательства, улучшения экономических показателей, проведения Дня белорусской письменности.-0-