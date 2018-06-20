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Для некоторых должностей в учебно-спортивных учреждениях снизят тренерскую нагрузку

Общество 20.06.2018 | 18:50
Фото из архива
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для некоторых должностей в учебно-спортивных учреждениях снизят тренерскую нагрузку. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №463 от 20 июня этого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Совет Министров установил перечень должностей руководителей и специалистов специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта как обособленных структурных подразделений, средних школ - училищ олимпийского резерва, для которых организация труда усовершенствована. А именно: в течение рабочего времени они могут проводить учебно-тренировочные занятия по основному месту работы в объеме не более половины установленной законодательством нормы учебной нагрузки тренеров - преподавателей по спорту.

В указанный перечень включены 7 должностей: директор (генеральный директор); заместитель директора по основной деятельности; заведующий филиалом; заместитель заведующего филиалом, курирующий вопросы спортивной подготовки; начальник основного (учебно-спортивного, спортивно-методического) отдела; начальник учебно-спортивного отделения; инструктор-методист.

Оплата труда работников, занимающих данные должности, за проведение учебно-тренировочных занятий по основному месту работы осуществляется пропорционально выполненной норме учебной нагрузки тренера - преподавателя по спорту из расчета оклада и надбавки за квалификационную категорию.

Постановление вступает в силу с 19 июля 2018 года.-0-

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Совет Министров, тренер
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