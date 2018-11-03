3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Лишь ночью преимущественно по востоку пройдут небольшие дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется слабый, переменных направлений.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 6-12 градусов тепла.-0-

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