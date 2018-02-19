19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 20 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях ожидается 11-13 градусов ниже нуля, днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

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