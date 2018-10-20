До +15°С ожидается в Беларуси 21 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки будет переменная облачность. Ночью и утром местами в отдельных районах прогнозируются туман, слабый гололед. Будет преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами от 0 до минус 3. В середине дня воздух прогреется до 9-15 градусов.-0-
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