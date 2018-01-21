21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов мороза ожидается в Беларуси 22 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 6-12 градусов мороза, при прояснениях будет минус 13-16 градусов, во второй половине дня - до 4-10 градусов ниже нуля.-0-

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