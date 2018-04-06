6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ожидается ночью северо-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, днем неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 10-16 градусов тепла.-0-

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