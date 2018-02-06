6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, при прояснениях - минус 13-18. Днем будет 1-7 градусов ниже нуля.-0-

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