6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, при прояснениях - минус 13-18. Днем будет 1-7 градусов ниже нуля.-0-
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