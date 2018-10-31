До +18°С ожидается по юго-западу Беларуси 1 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла, по юго-западу страны - плюс 16-18.-0-

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