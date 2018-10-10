Без осадков и до +19°С будет в Беларуси 11 октября

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, в отдельных районах, преимущественно по югу страны, ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 13-19 тепла.-0-
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