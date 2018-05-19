19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла и без осадков ожидается в Беларуси 20 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ветер северный умеренный, по восточной половине страны порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 3-8 тепла, по юго-востоку - до 9-11 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до 16-21 градуса.-0-

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